'Hulst! Speel open kaart over Plan Perkpolder'

Hoe zat het ook al weer met Plan Perkpolder. Op 15 maart 2003 voer de laatste veerdienst tussen Perkpolder en Kruiningen. Daarvoor in de plaats kwam de Westerscheldetunnel. Van de voormalige veerhaven van Perkpolder moest een levendig gebied gemaakt worden met 250 woningen, een hotel, een golfbaan en een jachthaven voor 350 tot 500 boten. Volgens de onderzoekers van de HAS in Den Bosch is de gemeente in de afgelopen 15 jaar een belangrijk deel van de omwonenden uit het oog verloren. "De gemeente moet open zijn over het dossier, want dan krijg je de rest mee," zegt docent Perry van Kerkhoven die het onderzoek begeleidde.

Onafhankelijk

De studenten hebben onderzoek gedaan en gesproken met omwonenden, de gemeente Hulst, provincie en Rijkswaterstaat. Stichting Schone Polder heeft opdracht gegeven voor het onderzoek. Die stichting protesteerde met succes tegen het gebruik van vervuilde grond om de polder op te hogen. Dat de Stichting Schone Polder, één van de belanghebbende partijen dus, opdracht heeft gegeven voor het onderzoek, heeft de uitkomst niet beïnvloed, zegt Van Kerkhoven. "De studenten hebben dit onderzoek onafhankelijk uitgevoerd."

Hulst moet stoppen met geheimzinnig doen bij plan Perkpolder, zeggen onderzoekers HAS (foto: Omroep Zeeland)

In het rapport staan dringende adviezen richting de gemeente: wees open over wat je wel en niet weet en deel dat ook. Zorg dat omwonenden meer betrokken raken bij de plannen. Praat meer, doe minder aan geheimhouding. En organiseer bijeenkomsten, geleid door een onafhankelijk iemand, waar bewoners ook kunnen vertellen wat zij graag willen met het gebied.

De wil is er wel

Van Kerkhoven: "De wil is er wel. Zowel bij omwonenden die echt wel iets willen met het voormalige terrein rondom de veerhaven, als bij de gemeente. Het gebied leent zich ook echt wel voor ontwikkeling. Maar dat is nu allemaal naar achter geschoven door de gang van zaken de afgelopen jaren. Als de gemeente zich anders gaat opstellen, opener, kan er veel gebeuren."

Ook voor de opdrachtgever van het onderzoek Stichting Schone Polder staat een advies in het onderzoek: zoek samenwerking met de andere actiegroep Pro Perkpolder. Beide groepen zijn het op veel vlakken eens over de ontwikkeling van Perkpolder. In plaats van tegenover elkaar te staan, zou samenwerking veel meer opleveren. Een aanbeveling aan beide partijen is om te kijken waar de overeenkomsten liggen.

Over hoe het gebied er over vijftien jaar uitziet, laten de studenten en Van Kerkhoven zich niet uit. "Dat is aan de mensen hier. Er is veel mogelijk, als de verhoudingen maar verbeteren."

Hulst wil eerst rapport goed lezen

Het onderzoek van de HAS-studenten wordt vandaag gepresenteerd in Den Bosch. De gemeente Hulst laat weten daar niet bij aanwezig te zijn. Wanneer het rapport is ontvangen en bekeken zal het college van burgemeester en wethouders van Hulst reageren.

