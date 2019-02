Tóch nog een City Trail in Middelburg dit jaar

Dwars door een bruiloft. (foto: City Trail Middelburg)

Vorig jaar februari kondigde het huidige organisatiecomité dat de vierde editie in juni ook de laatste zou zijn. De sloop van Sporthal Nassaulaan (het start- en eindpunt van de loop) en het feit dat de organisatoren hun pijlen op andere sportieve evenementen wilden richten, zorgden voor dat besluit.

'Ontzettend jammer', vonden deelnemers Peter Bakx, Leonard van Moolenbroek, Sebastian Nijssen en René van der Waal. En dus gingen ze met het organisatiecomité rond de tafel en besloten ze de organisatie van het hardloop- en wandelevenement over te nemen.

'Interessante route in gedachten'

"Wij realiseren ons dat het een hele uitdaging zal zijn om de voorgaande edities te evenaren, laat staan te overtreffen. Maar we gaan deze uitdaging graag aan!", schrijft het vijftal op de website van de City Trail. "Met veel enthousiasme zijn wij gestart met alle voorbereidingen. We hebben al een zeer interessante route in gedachten."

De vijfde editie van de City Trail in Middelburg staat op vrijdag 13 september gepland.