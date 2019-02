Deel dit artikel:













Lesley Kerkhove bereikt kwartfinale in Grenoble

Tennisster Lesley Kerkhove heeft de kwartfinale bereikt van het $25.000 toernooi in Grenoble. De uit Zierikzee afkomstige Kerkhove was in twee sets te sterk voor qualifier Eden Silva uit Engeland.

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures) Kekrhove won de eerste set met 7-5. De tweede set was eenvoudiger en werd met 6-1 gewonnen door de Schouwse, die als vierde geplaatst is in Frankrijk. In de kwartfinale treft Kerkhove (27) opnieuw een qualifier: Harmony Tan uit Frankrijk.