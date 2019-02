Verdachten steekpartij Vlissingen blijven vastzitten

Dodelijke steekpartij Kasteelstraat Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Bij de steekpartij werd een 28-jarige man uit Vlissingen zwaargewond op straat gevonden. Later die nacht is de man in het ziekenhuis overleden. Een 17-jarige Vlissinger werd diezelfde nacht aangehouden in de Van Hoorn van Burghstraat, twee straten verder. Nader onderzoek zorgde even later voor nog een aanhouding van een 22-jarige vrouw in een woning in de Kasteelstraat. Een dag later werd een 25-jarige Goesenaar aangehouden.

Het is nog steeds onduidelijk wat tot de steekpartij heeft geleid. De vier zouden ruzie met elkaar hebben gehad.

De rechtbank in Middelburg behandelt de zaak voor het eerst met een pro forma-zitting op 11 april.

Een pro-forma zitting is een zitting van de rechtbank waarbij er nog geen strafeis komt van het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank doet nog geen uitspraak. Bij een pro-forma zaak wordt besproken waar het onderzoek staat en wat er nog nodig is aan onderzoek voor de zaak inhoudelijk kan beginnen. Als verdachten in Nederland in voorarrest zitten moeten ze eens in de drie maanden voor de rechter komen. Op die manier wordt voorkomen dat iemand zonder voldoende redenen lang in voorarrest zit.

Lees ook: