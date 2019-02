Deel dit artikel:













Agenten onwel na openen zeecontainer in Sluiskil

Twee agenten zijn onwel geworden na het openen van een container in de Stroodorpsestraat in Sluiskil. De brandweer heeft vervolgens onderzoek gedaan naar mogelijke gevaarlijke stoffen, maar trof niets aan. De Stroodorpsestraat is afgesloten.

Agenten gewond na vondst mogelijk gevaarlijke stof in Sluiskil (foto: HV Zeeland) De agenten onderzochten in opdracht van de rechter-commissaris één of meerdere loodsen aan de Stroodorpsestraat. Waarschijnlijk werden de agenten onwel door een reinigingsmiddel waarmee vaten in de container waren schoongemaakt, meldt de politie. Volgens de woordvoerder is de situatie onder controle. Door de harde wind werd de omgeving ruim afgezet. Een brandweerploeg en een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer waren ter plekke voor het onderzoek. De straat is afgezet. (foto: HV Zeeland) Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.