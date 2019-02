Gevangenisstraffen geëist voor rooftocht door Zeeland

(foto: informedmag.com)

De mannen zouden hun slag hebben geslagen in de zomer van 2017. De hoofdverdachte zou op vijfentwintig vakantieparken en woningen hebben ingebroken. De verdachten zijn tussen de 19 en 23 jaar oud, en komen uit Oost-Souburg, Vlissingen, Colijnsplaat en Goes. Tijdens de zomer van 2017 was een van hen minderjarig. De golf van inbraken zorgde in de zomer van 2017 voor veel onrust in Zeeland. De inbraken gebeurden onder meer in Domburg, Kamperland, Gapinge, Kruiningen en Nieuwdorp.

Verdachten per toeval aangehouden

Tot de buit van de mannen behoorden auto's, laptops, fietsen, telefoons en geld. Vrijwel alle personenauto's werden later weer teruggevonden, maar van de daders ontbrak elk spoor. Totdat ze per toeval half september werden aangehouden in Bergen op Zoom omdat hun rijgedrag opviel bij surveillerende agenten.

De hoofdverdachte, een man van 20 jaar uit Colijnsplaat, heeft een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen zich horen eisen. Volgens de officier van justitie heeft hij 'dingen gedaan waar mensen nog steeds wakker van liggen'.

