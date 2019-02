Deel dit artikel:













Kerncentrale levert geen stroom na storing in niet-nucleaire deel

De kerncentrale levert sinds vanmiddag geen stroom aan het landelijke net. Dat komt door een storing in de turbineregeling in het niet-nucleaire deel van de kerncentrale, meldt eigenaar EPZ. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is, dat wordt nog onderzocht door EPZ.

Kerncentrale bij Borssele (foto: ANP) EPZ heeft de problemen gemeld bij de toezichthouder. De kerncentrale zou vanaf morgen voor ruim een week dichtgaan vanwege een ongeplande onderhoudsstop. Tijdens die stop worden printplaten in het beveiligingssysteem vervangen.