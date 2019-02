Gouden tijden uitvaartbranche door vergrijzing?

Het zijn vooral zzp'ers die de uitvaartbranche zijn ingestapt. De toename zit 'm boven de Westerschelde. Daar groeide het aantal uitvaartbedrijven van dertig (in 2008) naar 55 in (2018). In Zeeuws-Vlaanderen waren en bleven het er tien.

'Uitvaartwereld boeide me'

Bianca Tange uit Koudekerke is zo'n kleine ondernemer die de stap waagde. "Ik haalde geen energie meer uit mijn werk als manager. Vanuit persoonlijke ervaringen had ik met het vak als uitvaartverzorger te maken. Dat boeide me. Ik heb een opleiding gevolgd, stage gelopen en ben toen met Eigen Stijl Uitvaartzorg begonnen."

Hoewel Adrienne Klein van de Monuta vestiging in Vlissingen de groei ziet, zegt ze weinig last concurrentie van te hebben. "Wij hebben niet minder werk. Integendeel, we groeien nog steeds. Maar het is wel hard werken."

Zelf zeggen de uitvaartondernemers dus geen last te hebben van de concurrentie, maar voor de gemiddelde Zeeuwse uitvaartondernemer wordt de spoeling wel degelijk steeds dunner.

bron: CBS

Bianca Tange die vanuit huis werkt, is inmiddels één jaar als uitvaartondernemer actief. "Ik heb 22 uitvaarten gedaan, dat is best veel voor een starter. Ik merk dat er veel concurrentie is, dus je moet je onderscheiden. Ik doe dat door transparant te zijn over prijzen en veel persoonlijke aandacht. Bovendien kan ik de kosten laag houden doordat ik kleinschalig ben."

Je kunt een uitvaart maar één keer doen

Dat grote uitvaartondernemingen met eigen faciliteiten duurder zijn, gelooft Adrienne Klein echter niet zo. "Wij zijn zeker niet de duurste. Onze prijs-kwaliteitsverhouding is goed. Monuta bestaat 95 jaar en is een gedegen organisatie met veel expertise. Je kunt een uitvaart maar één keer doen en dan moet alles tot in detail goed zijn."

(foto: Omroep Zeeland)