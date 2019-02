Verdachten met verstandelijke beperking moeten gestraft, maar vooral geholpen worden

"Zestig procent van deze verdachten valt in herhaling", zegt José van Egmond, burgemeester van de gemeente Reimerswaal. "Dat zet je aan het denken, want hoe komt het dat ze zo vaak terugkomen en werkt onze aanpak van straffen wel voor deze mensen?"

Winkeldiefstallen

Agent René Vader houdt zich al dertien jaar bezig met deze groep licht verstandelijk beperkten. Dit project is dan ook zijn idee. "Deze mensen komen bij ons als verdachte binnen voor voornamelijk winkeldiefstallen", zegt hij. "Nu gaan ze na een verhoor weer de straat op met een boete of een dagvaarding, maar dat verandert niks aan het probleem wat eronder zit."

Tijdens de proef wordt er meer aandacht gegeven aan deze verdachten en worden ze sneller doorverwezen naar de hulpverlening. "Vanaf de buitenkant zie je niet dat ze een beperking hebben. Ze zijn meestal streetwise en een meester in het verbloemen van hun beperking", zegt Vader. Met gerichtere vragen en betere controle of mensen begrijpen wat er gezegd wordt, moet duidelijk worden of de verdachten in aanmerking komen voor hulp.

'30 procent van de verdachten zijn licht verstandelijk beperkt'

Vanmiddag werden agenten en zorgverleners gewezen op de problemen die deze groep verdachten vaak heeft. Sinds mei vorig jaar wordt er al met het project gewerkt. Dat heeft als resultaat gehad dat er vijf verdachten via de politie in contact zijn gebracht met hulpverleners.

Na vanmiddag rekent René Vader erop dat er meer mensen op deze manier 'boven komen drijven'. Of deze proef een vervolg krijgt, hangt van een aantal factoren af. Zo moeten agenten worden voorgelicht en opgeleid, waarbij de beperkte politie-capaciteit een probleem kan zijn. Maar Vader blijft positief en hoopt dat deze aanpak over vijf jaar in heel Nederland op de kaart staat bij de politie.