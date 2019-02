Volgens minister kunnen patiënten ook 's nacht medicijnen krijgen

(foto: Omroep Zeeland)

Doordat de apotheken in Zeeland, aldus Bruins, nog steeds een ruime openstelling hebben en toediening of verstrekking door de arts geregeld is en er een koeriersdienst beschikbaar is, is er volgens de minister geen risico of verslechtering voor de bereikbaarheid van patiënten.

Robotapotheek

De robotapotheek die halverwege dit jaar in Oostburg komt, is bedoeld als aanvulling op de zorg in Zeeuws-Vlaanderen, vanwege de sluiting van de nachtapotheek in Terneuzen.