Museum het Polderhuis weer open na grondige verbouwing

Na 9 weken zwoegen is het zover. De opening van het vernieuwde Polderhuis. Het verhaal wat verteld wordt in het Polderhuis, de dijk en over de oorlog ligt nog vers in het geheugen bij velen. Een deel van de vaderlandse geschiedenis wat niet vergeten mag worden. Ada van Hoof is projectleider van het Polderhuis 2.0 verhaal. Als geboren Brabantse en, zoals ze het zelf zegt, geadopteerd door de Westkappelse bevolking, voelde zij zich geroepen om dit nieuwe concept uit te werken.

Eerbetoon aan Westkapelle

Projectleider Ada van Hoof is heel tevreden over het resultaat van de verbouwing. "Ik denk dat het nu meer binnenkomt bij de mensen, dat het echt veel meer indruk maakt", zegt ze. "Het geeft een beeld van hoe de Westkappelaars, tegen de verdrukking in, overlevers zijn geweest. Wat wij laten zien is daarom een eerbetoon aan Westkapelle."

Ada van Hoof over verbouwing Polderhuis Westkapelle.

Unieke foto's

Naast de heropening van de vaste expositielijn over de dijk en de oorlog, zijn er nog twee andere bijzondere exposities die geopend worden. De tijdelijke expositie 'Westkapelle en haar kerken, toen en nu' vertelt over de geschiedenis van de kerken en laat de bezoeker een kijkje nemen in de huidige kerken. De jaarexpositie 'De reizende kunstenaar' toont unieke foto's en schilderijen van onder andere Westkapelle in 1907. De kunstenaar is Albert Depré (1861-1937).