Recreatiegebied Wolphaartsdijk wordt vernieuwd met huisjes en campers.

Het Veerse Meer bij Wolphaartsdijk (foto: Stefan Schipper / Omroep Zeeland Flickr)

Watersportwinkel Zuidschor - volgens hun site de grootste van Nederland - wil een kleinschalig appartementencomplex bouwen. Landbouwbedrijf Van 't Westeinde wil buitendijkse ecologische woningen realiseren. En in de buurt van Restaurant De Meerkoet wil een ondernemer een nieuwe campercamping ontwikkelen.

Vernieuwing hard nodig

De gemeente Goes, waar Wolphaartsdijk onder valt, presenteerde vandaag de plannen in de zogeheten Toekomstschets Recreatiegebied Wolphaartsdijk. Volgens Loes Meeuwisse, wethouder recreatie en toerisme van Goes, is vernieuwing hard nodig: "Het is een mooi recreatiegebied aan het Veerse Meer, met voorzieningen als jachthavens en campings, maar eerlijk is eerlijk: de openbare ruimte - de wegen en fietspaden - kan wel een oppepper gebruiken."

Zeilboot op het Veerse Meer bij Wolphaartsdijk (foto: Omroep Zeeland)

Meeuwisse zegt dat bij veel mensen in Wolphaartsdijk het gevoel leeft dat er iets moet gebeuren. "We zijn al langere tijd in gesprek met de dorpsvereniging, de ondernemersvereniging en de gemeenteraad. Die verwachten wel dat we nu een keer met een toekomstplan komen."

Inloopavond

Bewoners van het dorp kunnen op 25 februari tijdens een inloopavond in De Griffoen laten weten wat ze van het plan vinden. De drie ondernemers presenteren hun plan op 14 maart aan de gemeenteraad van Goes.