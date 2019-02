Tol Westerscheldetunnel fors omlaag

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

CDA-fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland bevestigt het plan. "We willen er naast de coalitie ook zoveel mogelijk andere partijen bij betrekken, zodat het een breed gedragen voorstel is vanuit Provinciale Staten van Zeeland."

Veel-gebruikers

Volgens het voorstel krijgen mensen die met een T-Tag door de Westerscheldetunnel reizen, een korting van 40 procent. Voor veel-gebruikers loopt de korting op tot 50 procent. Het gaat om een korting op de zogenoemde nominale tarieven; dat is het tarief zonder kortingen.

Daarnaast moeten toekomstige winsten en meevallers worden gebruikt om de termijn van de tolheffing te bekorten. Nu loopt die termijn nog tot 2033; 30 jaar na de opening van de Westerscheldetunnel.

Volgens CDA-fractievoorzitter Kool rechtvaardigen de hoge winsten op de Westerscheldetunnel deze stappen. ''We komen de mensen die veel gebruik moeten maken van de tunnel hiermee echt tegemoet. De korting komt ten goede van mensen die een T-Tag gebruiken; dat zijn voornamelijk de Zeeuwen zelf."

Den Haag

Volgens Kool-Blokland hoeft Zeeland voor deze tolverlaging geen toestemming te vragen aan Den Haag. "Dit is een Zeeuwse kwestie. De provincie is als aandeelhouder van de tunnel bevoegd om het beleid aan te passen. Daarom stellen we als provincie voor aan de Westerscheldetunnel, om de tarieven te verlagen."