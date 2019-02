Oud-bandleden kijken met trots én jaloezie naar het succes van BLØF-zanger Paskal Jakobsen

Jakobsen maakte deel uit van Wolfclan Sister van begin jaren '90 tot 1995. Volgens Robin Verhage voelde de samenwerking vanaf het begin gelijk goed. Het publiek begon de muziek te waarderen. De leden van de band wilden uiteindelijk hun brood gaan verdienen met muziek maken. En het leek er op dat die mogelijkheid er was; Wolfclan Sister kreeg steeds meer optredens en een vaste schare fans.

Wolfclan Sister met Paskal Jakobsen in de jaren '90 (foto: Ruud Sprong)

Het ging mis met Wolfclan Sister omdat Paskal Jakobsen het liefst iedere dag en op ieder moment van de dag muziek wilde maken. Hij nam het aanbod aan om ook bij een Walchers Nederlandstalig bandje, BLØF genaamd, te gaan zingen. Wel met de belofte dat het werk met Wolfclan Sister voort zou gaan.

Slikken

Op die belofte moest de zanger uiteindelijk terugkomen, want BLØF werd gaandeweg succesvoller. Robin Verhage: "Dat was wel even slikken, ja. Want wij vonden onze nummers veel beter dan die van BLØF. Maar de rest van de wereld dacht er anders over."

Dat succes van BLØF werd gisteravond nog maar eens opnieuw onderstreept, want de nieuwe band van Paskal Jakobsen won in één avond maar liefst drie prijzen. In Nederland won BLØF de 100% NL Awards voor beste band en voor het meest gedraaide nummer met Zoutelande, samen met Geike Arnaert. En bij onze zuiderburen werd datzelfde nummer door het publiek verkozen tot hit van het jaar bij de Belgische muziekprijzen, de MIA's.

Natuurlijk gaat er wel eens door je heen 'daar had ook ik kunnen staan', maar een gevoel van trots overheerst toch." Michiel van Saagsvelt, oud-bassist Wolfclan Sister

Jaren later gaf Wolfclan Sister er de brui aan en zagen de overgebleven leden hun zanger op grote podia staan, toegejuicht door duizenden fans. Wie denkt dat er dan een beetje jaloezie en wrok door door de hoofden gaat van de ex-collega's, die heeft het mis, zegt Michiel van Saagsvelt: "Natuurlijk gaat er wel eens door je heen 'daar had ook ik kunnen staan', maar een gevoel van trots overheerst toch." Robin Verhage vult aan:" Dat hebben ze toch maar mooi gedaan, denk ik dan."

Wolfclan Sister in de oefenruimte in 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Dat de liefde voor elkaar en de Engelstalige rockmuziek van Wolfclan Sister de jaren toch heeft doorstaan blijkt nu uit het éénmalige optreden dat in de Spot in Middelburg op het programma staat. Bij het oefenen was het gevoel al snel weer vertrouwd. Op één ding na volgens een lachende Robin Verhage: "Paskal heeft wel een iets grotere mond dan vroeger."

Het concert wordt een feestje, belooft Chris Hoornick, en hij kijkt ernaar uit om nog één keer met dat 'ventje met die gouden strot' voor een uitverkochte zaal op te treden.