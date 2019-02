BLØF valt in één avond drie keer in de prijzen

BLØF en Geike Arnaert nemen gouden plaat in ontvangst (foto: BLØF)

Bij de 100% NL Awards won BLØF de prijs voor beste band en de award voor meest gedraaide track met het nummer Zoutelande, in de versie mét de Belgische zangeres Geike Arnaert. Vorig jaar won BLØF ook al een 100% NL Award met datzelfde nummer, dat werd toen uitgeroepen tot Hit van het Jaar. Die award ging dit jaar naar Davina Michelle met het nummer Duurt Te Lang.

In Vlaanderen heeft het publiek Zoutelande verkozen tot hit van het jaar, bleek bij de uitreiking van de MIA's in Brussel. Het is de eerste keer dat BLØF een van die Belgische muziekprijzen wint. BLØF en Geike Arnaert traden ook op bij de prijsuitreiking, die live op tv werd uitgezonden.

De grote doorbraak in België

De hit Zoutelande betekende voor BLØF de grote doorbraak in België. Het duet met de Belgische zangeres Geike Arnaert stond zes weken bovenaan de hitlijst in België en werd er platina. In Nederland stond het in totaal tien weken op nummer 1 in de Top 40.