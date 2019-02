Mbo'ers strijden straks in Middelburg om de landelijke titel in hun vakgebied

De wedstrijden worden gehouden in het oude stadhuis van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het Nationaal Kampioenschap voor mbo'ers duurt van 14 tot en met 16 maart. Op die drie dagen wordt in Middelburg het kampioenschap voor de vakrichting doktersassistent gehouden. Het kampioenschap voor de vakrichting hotelreceptionist vindt plaats op 15 en 16 maart.

Het Middelburgse deel van de kampioenschappen wordt georganiseerd door het ROC Scalda. In de Zeeuwse hoofdstad strijden gedurende deze wedstrijddagen 23 studenten vanuit verschillende mbo-scholen in Nederland om de titel Beste Nederlandse jonge vakman of vakvrouw 2019 in hun vakgebied.

Zeeuwse kandidaten

Voor de vakrichting hotelreceptionist doen er elf studenten en voor doktersassistent zijn het er twaalf. En er strijden ook Zeeuwse kandidaten mee. Jo-anne de Munck, student bij Scalda College voor Toerisme, is éen van de deelnemers voor de vakrichting hotelreceptionist. En bij de vakrichting doktersassistent is Nathalie Bouwman, student bij Scalda College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging, een van de deelnemers.

De wedstrijden voor zowel de vakrichting Doktersassistent als Hotelreceptionist worden gehouden in het historisch stadhuis van Middelburg en daarop volgende prijsuitreikingen vinden plaats op 16 maart om 18.00 uur in het Provinciehuis, op het Abdijplein in Middelburg.

'Grote vraag naar vakmensen'

"Redenen om deze wedstrijden juist in Middelburg te organiseren zijn enerzijds het promoten van onze prachtige provincie", vertelt wedstrijdcoördinator Klim van den Biggelaar van Scalda. "Anderzijds is het doel om aandacht te vragen voor de grote vraag naar vakmensen binnen de sectoren toerisme en zorg in Zeeland."

Klim van den Biggelaar van ROC Scalda over mbo-kampioenschappen

Landelijk strijden er in totaal duizenden mbo'ers in 58 wedstrijdrichtingen om het Nationaal Kampioenschap in hun vakgebied. Verreweg het merendeel van die meeste wedstrijden worden gehouden in de RAI Amsterdam.