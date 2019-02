Aannemer draait op voor reparatie wegdek Westerscheldetunnel

Het verkeer kan weer over beide rijbanen van de Westerscheldetunnel (foto: Westerscheldetunnel)

"De aannemer neemt zijn verantwoordelijkheid en heeft aangegeven de kosten voor de reparatie voor zijn rekening te nemen", zegt Schoenmakers. Toch baalt hij ervan dat dit gebeurd is. "Vooral tijdens de ochtendspits zorgden de herstelwerkzaamheden voor oponthoud en dat is niet wat je wil voor je klanten."

Harald Schoenmakers van Westerscheldetunnel NV over reparaties

Het probleem zat niet in de toplaag zelf, maar in de lagen eronder. Daardoor was de hechting van de toplaag met de onderliggende lagen niet op orde en kon de toplaag door het koude weer van de afgelopen weken loskomen.

Eén rijstrook afgesloten

Het kostte veel moeite om de schade te repareren. Van dinsdag tot en met gisteravond was er één rijstrook afgesloten en was de maximumsnelheid verlaagd van honderd naar zeventig kilometer per uur. Inmiddels is het wegdek gerepareerd. Wel is er nog een deel waar de markering ontbreekt. Die ontbrekende strepen worden binnenkort aangebracht.

De kans dat hetzelfde probleem ook op andere plekken optreedt is volgens Schoenmakers klein. "Uit een analyse blijkt dat het niet aannemelijk is dat het wegdek ook op andere plekken beschadigd wordt."

Verder is de Westerscheldetunnel vandaag vooral ook in het nieuws omdat Zeeuwse politici de tarieven willen verlagen. "Dat was ook ons voorstel, dus ik ben blij dat de politiek zich daar ook achter schaart", aldus Schoenmakers.

