Nederlandse vissers willen 'Belgische situaties' op Noordzee voorkomen

Zeeuwse vissersvloot ligt aangemeerd in de Vlissingse Binnenhaven (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

Niet geheel toevallig valt de presentatie van de vissersvisie samen met de tweede fase van het overleg tussen vissers, natuurclubs en windmolenbedrijven. "We hebben allemaal apart van elkaar een eigen visie ontwikkeld, zodat we aan de hand daarvan om de tafel kunnen gaan zitten om tot een oplossing te komen", zegt Pim Visser van vissersorganisatie VisNed.

Noordzee-akkoord

De partijen die meepraten over het zogeheten Noordzee-akkoord zijn onder meer: Stichting De Noordzee, Vissersbond en VisNed, Greenpeace, Vogelbescherming, Tennet, VNO-NCW, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Windenergie-associatie en de Nederlandse olie- en gas exploratie.

Dat overleg is belangrijk, vindt Visser. "Er is maar één Noordzee, maar als je kijkt naar de tegenstrijdige belangen van alle organisaties in het overleg, zou je meerdere Noordzeeën nodig hebben om iedereen tevreden te houden. Dus moeten we het eerst samen eens worden over de cijfers en dan in goed overleg op zoek gaan naar een compromis."

'Hou ook rekening met de vissers'

Het probleem is volgens Visser dat windmolenparken op zee, zoals Borssele I en II, de visgebieden dreigen te verdringen. "Het is een politiek gegeven dat er klimaatdoelen gehaald moeten worden en dat de politiek ervoor gekozen heeft om die doelen deels met windmolens op zee te behalen. Maar wat wij willen is dat er met de locatie van die windparken ook rekening gehouden wordt met de belangen van de vissers."

Voor Visser geldt de situatie bij onze zuiderburen als een doemscenario. "In België kwamen vissers aanvaren om te vissen op hun vaste plekje en ze mochten er ineens van de en op de ander dag niet meer in. Dat willen we hier proberen te voorkomen."