'Bloedstollende' online expositie over Middelburgse slavenhandel wint landelijke geschiedenisprijs

Zeeuws Archief wint prijs (foto: Zeeuws Archief)

Volgens de jury vertelt het archief een belangrijk en controversieel verhaal op een bijzonder meeslepende manier aan de hand van een oud scheepslogboek. De website is een soort online expositie over de geschiedenis van trans-Atlantische slavenhandel door de Middelburgse Commercie Compagnie waar internetgebruikers door heen kunnen klikken.

Fragment uit de expositie: Kapitein Menkenveld kocht de eerste Afrikaan op 9 december 1761 in Caap Monte (Monrovia). In het handelsboek schreef hij tegen welke goederen de man werd geruild: geweren, buskruit, sterke drank, textiel, wijnglazen, tabak, etc. De naam van de slaaf noteerde hij niet.

De juryleden werden in het verhaal gezogen en verleid om steeds weer door te klikken om verder te lezen", staat er in het juryrapport. "De site laat zien hoe toegankelijk een eeuwenoud archiefstuk kan zijn, en hoe archieven verhalen kunnen vertellen."

Still uit de expositie: Een Afrikaanse vrouw overleed van verdriet na vertrek van het schip uit Afrika. (foto: Zeeuws Archief)

Het Zeeuws Archief ontving de juryprijs gisteren in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Aan de tweejaarlijkse wedstrijd deden dit jaar 96 organisaties met 154 inzendingen mee. Het doel van de prijs is het gebruik van internet voor geschiedbeoefening aan te moedigen en goede ideeën voor websites apps en andere digitale toepassingen op het gebied van geschiedenis te belonen.