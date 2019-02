Felle discussie over tweede kerncentrale bij Borssele

Wind- en waterenergie. Er werd over gesproken tijdens de vergadering in de Staten vanochtend. (foto: Omroep Zeeland)

Het debat gaat alle kanten op. Van het pleidooi voor meer laadpalen in de provincie van Ton Veraart (D66) tot het inzetten van zeewier als een vorm van duurzame energie van GroenLinks. Maar het felst werd het debat toen er gesproken werd over een eventuele tweede kerncentrale bij Borssele.

PVV ook voor thoriumcentrale

Vincent Bosch (PVV) pleit daarvoor. "Laten we nu inzetten op de derde generatie van kerncentrales. Er is 10 miljard uitgegeven aan Deltawerken. Laten we dat bedrag nu reserveren voor een nieuwe centrale. De overheid gaat weer zorgen voor elektriciteit." Hij vindt dat er ook serieus gekeken moeten worden naar de komst van een nog te ontwikkelen kleinere centrale, een thoriumcentrale, in Zeeland. Maar dat is niet mogelijk voor 2050.

PvdA ziet geen draagvlak

Volgens Anita Pijpelink (PvdA) is er geen draagvlak en toekomst voor een tweede kerncentrale. "Niet alleen vanwege het veiligheidsrisico, ook vanwege het afval dat generaties radioactief blijft. Je kijkt niet alleen naar de kans, klein, maar ook naar de impact als er iets fout gaat."

Hans van Geesbergen (VVD) schrikt van de uitspraken van Pijpelink. "De kerncentrale is een veilige centrale. Als er zulke grote risico's zijn als waar Pijpelink over praat, moet 'ie dicht. Dat is zeker niet het geval." De VVD is ook voor kernenergie.

Zeewier aan een touw in de kweekbak (foto: Omroep Zeeland)

Energie opwekken met zeewier

Volgens Gerwi Temmink (GL) is het klimaat de allergrootste maatschappelijke opgave. Hij wil dat er vol wordt ingezet op alternatieve duurzame vormen van energie. "We kunnen het niet wegstoppen. Het gaat om kleine en grote bijdragen. Zaak is om nu aan de slag te gaan. We kunnen energie opwekken op veel verschillende manieren wind, water, zeewier. Ook moeten we meer inzetten op isolatie. Betaalbaar en bereikbaar."

Over dat laatste zijn alle partijen het eens. Huizen isoleren, elektrisch gaan rijden, een warmtepomp aanschaffen. Het moet volgens alle Statenleden betaalbaar zijn. Maar hoe dan? De PvdA pleit voor een fonds waar mensen met minder geld een beroep op kunnen doen. De partij pleit ook voor een CO2-heffing voor de industrie.

'Zeeuwse industrie cruciaal voor werkgelegenheid'

Het CDA wil niet zover gaan. Jeffrey Oudeman: "Wij willen de wereld en de provincie schoner doorgeven. Vraag is hoe. Zeeuwen die merken dat de energierekening omhoog gaat, hebben geen geld voor een elektrische auto of warmtepomp. Maar vergeet ook niet dat de Zeeuwse industrie cruciaal is voor werkgelegenheid. De industrie is al volop bezig met andere vormen van energie. Daarom CDA geen voorstander CO2 heffing voor de industrie."

Zonnepanelen op het terrein van Palsgaard in Zierikzee. (foto: Omroep Zeeland)

Globaal probleem lokaal oplossen

Mark Faasse (Zeeland Lokaal) zet vraagtekens bij de leverzekerheid van duurzame energiebronnen. Hij denkt dat met name in een maand als januari, wanneer de batterijen van auto's sneller leeg zullen zijn en de zonnepanelen maar drie procent van hun jaaropbrengst leveren, dat problemen zal opleveren. Volgens het provinciebestuur zal de leveringszekerheid van elektriciteit in Zeeland altijd boven de 99,9 procent en dat zal ook over vijf jaar nog zo zijn.

Faasse: "Wij willen een globaal probleem lokaal proberen op te lossen. Wat wij gaan doen, is op wereldniveau niet te meten. Het gaat om de grote vervuilers. Kernenergie zou ook een goede oplossing kunnen zijn."

Begin bij jezelf

Ria Rijksen (CU): "We spreken over de industrie, het klimaat. Maar het begint bij onszelf. Wat eet je, hoe leef je." Daar sluit Joan van Burg (SGP) zich bij aan. "Denk aan vliegen, maak tickets duurder. We kunnen het wel hebben over warmtepompen, maar er is niemand die de pompen kan plaatsen, te weinig installateurs. Ook moeten we niet vergeten dat we onder de waterspiegel leven. We kunnen niet te lang wachten met maatregelen."

Vliegtuigstrepen boven 's-Heerenhoek (foto: Piet Grim)

Verantwoordelijk provinciebestuurder Ben de Reu toont in een reactie allerlei rapporten over het klimaat aan de Statenleden: "Wij zijn er dus al jaren mee bezig. Strikt genomen wordt er op zijn vroegst na de zomer aan de Statenleden gevraagd wat zij van het klimaatakkoord vinden. Dat zal dus na de verkiezingen van maart zijn."

Kijk naar de grote lijnen

De Reu geeft daarbij ook aan dat het Zeeuws provinciebestuur uiteindelijk weinig te zeggen heeft over het klimaatakkoord. "Het is de bedoeling dat alle provincies samen met de waterschappen met één reactie komen. Dus daar is niet veel plaats voor nuance." Hij geeft de Statenleden nog een advies mee: "Verzuip niet in details. Kijk naar de grote lijnen."

Hij mengt zich verder niet in de discussie over een tweede kerncentrale. "Kernenergie wordt genoemd als alternatief voor fossiele brandstof. Maar ook tal van andere alternatieven. Dat is niet aan mij om daar een keuze in te maken."