Leuk en aardig die nieuwe toltarieven, maar hoeveel scheelt het nou echt?

We hebben het voor je uitgezocht en het verschilt enorm van wat voor soort tunnelgebruiker je bent. De jaarlijkse besparing loopt uiteen van een paar tientjes tot duizenden euro's.

Met de t-tag door de tolpoortjes van de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

De berekening staat hieronder, maar in het kort komt het hierop neer: de gemiddelde forens bespaart zo'n 300 euro per jaar, de incidentele gebruiker met t-tag bespaart een paar tientjes op jaarbasis en vooral de vervoersbedrijven zijn spekkoper: zij besparen dankzij de nieuwe tarieven al gauw duizenden euro's.

Dagelijkse forens

Het nieuwe tarief scheelt de dagelijkse forens zo'n 300 euro per jaar. Want wie iedere dag met auto heen en weer rijdt door de tunnel van en naar het werk, uitgaande van een vijfdaagse werkweek en vijf vakantieweken in een jaar, betaalt voor 470 tunnelpassages. Voor de eerste 150 passages betaal je het reguliere t-tag tarief, alles daarboven valt onder het veelgebruikerstarief.

Met de huidige tarieven ben je in dit voorbeeld voor die eerste 150 passages 570 euro kwijt en voor de overige 320 passages betaal je 976 euro. In totaal is deze dagelijkse forens per jaar 1.546 euro kwijt.

Met de nieuwe tarieven betaal je maar 450 euro voor die eerste 150 passages en 800 voor de overige 320, voor een totaalbedrag per jaar van 1.250 euro. Het verschil met het oude tarief is in dit voorbeeld dus 296 euro. Tel daar nog een handjevol privéritjes door de tunnel bij op en dan zit je al snel boven de 300 euro verschil per jaar.

Incidentele gebruiker

Wie niet voor het woon-werkverkeer door de tunnel rijdt, maar wel met enige regelmaat door de tunnel rijdt om op bezoek te gaan bij vrienden of familie aan de overkant, de incidentele gebruiker dus, bespaart door de nieuwe tarieven enkele tientjes. In deze categorie is de besparing het grootst als je nu nog geen t-tag hebt. Het tarief voor een los kaartje blijft namelijk hetzelfde: 5,00 euro.

Dus wie gemiddeld per maand één keer heen en weer rijdt, betaalt voor losse kaartjes per jaar 120 euro. Als je daarentegen een t-tag neemt, wat je tegenwoordig geen cent kost, je hoeft zelfs geen borg meer te betalen, kost het na de tariefwijziging 3,00 euro per ritje door de tunnel. Dat is dus 72 euro per jaar, dat komt neer op een jaarlijkse besparing van 48 euro.

Wie al een t-tag heeft en zo'n twee keer per maand door de tunnel rijdt, merkt weer iets minder van de verlaagde tarieven. Dat tarief gaat namelijk van 3,80 euro naar 3,00 euro. Per jaar ben je met het oude tarief 91,20 euro kwijt en met het nieuwe tarief is dat 72 euro, wat dus een besparing van 19,20 euro oplevert, naar boven afgerond is dat dus letterlijk een paar tientjes.

Vervoersbedrijven

De gebruikers die het meeste zullen profiteren van de tariefswijziging zijn de vervoersbedrijven. De korting geldt namelijk ook voor de categorieën auto met aanhangwagen, busjes tot 12 meter en langere voertuigen zoals vrachtwagens. En voor die tunnelgebruikers kan de besparing flink oplopen.

Stel dat een vervoersbedrijf gemiddeld iedere werkdag één keer op en neer rijdt door de tunnel met een vrachtwagen, dan zijn dat 520 tunnelpassages in een jaar. Voor de eerste 150 passages geldt het gewone t-tag tarief van 19 euro en voor de overige 370 passages geldt het veelgebruikerstarief van 15,25 euro. De totale kosten per jaar: 2.850 + 5.642,50 = 8.492,50 euro.

Met de nieuwe tarieven kosten de eerste 150 passages straks 15 euro en de overige 370 kosten 12,50 euro per passage. Daardoor komen de totale jaarlijkse kosten uit op 2.250 + 4.625 = 6.875 euro, een besparing van maar liefst 1.617,50 euro per jaar. Dus als een vervoersbedrijf meerdere vrachtwagens heeft die regelmatig door te tunnel rijden, loopt de besparing al gauw in de duizenden euro's.

Categorie 1: auto

Huidig tarief Nieuw tarief Los kaartje 5,00 5,00 T-tag 3,80 3,00 T-tag met veelgebruikerskorting 3,05 2,50

Categorie 2: auto met aanhangwagen

Huidig tarief Nieuw tarief Los kaartje 7,45 7,45 T-tag 5,70 4,47 T-tag met veelgebruikerskorting 4,55 3,73

Categorie 3: busje of kleine vrachtwagen (korter dan 12 meter)

Huidig tarief Nieuw tarief Los kaartje 18,20 18,20 T-tag 13,90 10,92 T-tag met veelgebruikerskorting 11,15 9,10

Categorie 4: bus of vrachtwagen (langer dan 12 meter)

Huidig tarief Nieuw tarief Los kaartje 25,00 25,00 T-tag 19,00 15,00 T-tag met veelgebruikerskorting 15,25 12,50

Categorie 5: motor

Huidig tarief Nieuw tarief Los kaartje 2,50 2,50 T-tag 2,50 1,50 T-tag met veelgebruikerskorting 2,00 1,25

