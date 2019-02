Digitale beveiliging ziekenhuizen rammelt, maar ZorgSaam heeft de zaken op orde

Het logo van ZorgSaam (foto: Omroep Zeeland)

Over het onderzoek zijn inmiddels Kamervragen gesteld. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg moet zich binnenkort voor de Tweede Kamer verantwoorden over de onderzoeksresultaten. Een meerderheid in de Kamer vindt dat hij nog voor het debat over ziekenhuiszorg van 13 februari met een reactie moet komen.

Babycam

Elsevier werkte voor het onderzoek samen met cybersecuritybedrijf Cybersprint en ontdekte dat bij meerdere ziekenhuizen patiëntgegevens in gevaar zijn door verouderde software en configuratiefouten op de websites en servers van de ziekenhuizen. Zo bleek de babycam van een academisch ziekenhuis niet te zijn beveiligd, waardoor iedereen die dat wil de pasgeborenen in de couveuse kon bekijken.

Wat daarin ook meespeelt is dat de kleinere ziekenhuizen veel minder websites hebben dan hun grotere broers. Academische ziekenhuizen hebben doorgaans honderden websites en kleine ziekenhuizen slechts een handjevol. En iedere website is een mogelijke ingang voor hackers, stellen de onderzoekers.

'Meestal andersom'

Toch blijft het vreemd dat het juist de kleine ziekenhuizen zijn die goed beveiligd zijn. "Meestal is dat andersom", zegt Cynthia Schouten van Cybersprint tegen Elsevier. "Normaal gesproken hebben kleine organisaties te weinig budget of capaciteit om hun cyberveiligheid op orde te houden, maar bij de ziekenhuizen speelt dit blijkbaar veel minder."

In het artikel deelt Elsevier dan ook een pluim uit aan de kleine ziekenhuizen, waaronder ZorgSaam, want daar heeft Cybersprint helemaal geen verouderde software aangetroffen. Verder trekt Elsevier de vergelijking met een eerdere onderzoek naar de kwaliteit van ziekenhuizen.

Drie van de vier bolletjes

Globaal gezien geldt volgens Elsevier dat ziekenhuizen die in het onderzoek Beste Ziekenhuizen goed scoorden ook hun digitale beveiliging goed op orde hebben. ZorgSaam scoorde goed in dat onderzoek: het kreeg drie van de vier bolletjes.

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) zat bij dat onderzoek in de middenmoot. In dit nieuwe onderzoek naar de digitale veiligheid is het ADRZ niet meegenomen.

