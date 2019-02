Bedelaar vier keer op bon geslingerd en uiteindelijk aangehouden in Vlissingen

Bedelaar (foto: Pixabay)

Onbekend is of en hoeveel geld de bedelaar op heeft gehaald. In ieder geval kan hij het geld goed gebruiken om zijn bekeuringen af te tikken. Agenten bekeurden hem behalve in de Scheldestraat ook in de Paul Krugerstraat, President Rooseveltlaan en de Brouwenaarstraat.

Daarnaast heeft de man een terreinverbod gekregen voor een bouwmarkt in de Govert Flincklaan. Verschillende klanten deden bij het bedrijf hun beklag over de bedelaar. De man is overgebracht naar een politiecel en mocht zich via een live verbinding verantwoorden aan de officier van justitie.