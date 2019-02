Verwarde man in weiland, politie zoekt getuigen

De auto is weggesleept voor forensisch onderzoek (foto: HV Zeeland)

Een voorbijganger meldde vanochtend rond 8.15 uur dat er een auto met open deuren en ramen midden in een weiland langs de Vissersverkorting bij Westdorpe stond. De getuige had personen zien wegrennen van de auto.

Toen agenten poolshoogte gingen nemen, troffen ze inderdaad een grijze Ford C-max met een Belgisch kenteken in het weiland aan. Naast de auto stond een man uit Moerbeke (België) in verwarde toestand. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het rechercheurs nog niet gelukt is een verklaring van de verwarde man af te nemen,

De auto wordt weggesleept voor forensisch onderzoek. Ook in het weiland wordt onderzoek gedaan door de politie. Omdat de politie nog maar weinig informatie heeft, worden getuigen opgeroepen zich te melden.