Nog geen spoor van vrouw die tankstation Terneuzen overviel

Vrouw overvalt tankstation in Terneuzen (foto: HV Zeeland)

Na de overval vertrok de overvaller via de achterzijde van het tankstation en liep vermoedelijk richting het centrum van Terneuzen. De medewerkster van het tankstation heeft na de overval de politie gebeld. Toen agenten arriveerden wist de medewerkster nog wel een signalement te geven van de vrouw die haar had bedreigd.

Wit masker

De vrouw had volgens de medewerkster een fors postuur en was ongeveer 1,65 meter. Ze droeg een blauwgekleurd trainingsjack met rode of roze details. Daarnaast had de vrouw een wit masker op, zodat haar gezicht niet zichtbaar was. Van de overval zijn camerabeelden gemaakt. Die worden meegenomen in het politieonderzoek.

Het signalement van de overvaller is gisteravond doorgegeven aan alle politieagenten in de buurt. Ook via een bericht op Burgernet is mensen in Terneuzen en omgeving gevraagd uit te kijken naar de overvaller. Eén getuige meldde zich bij de politie. Agenten hebben zijn verklaring opgenomen.

Mensen die iets van de overval gezien hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.