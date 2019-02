Gratis Kruistocht in spijkerbroek voor alle groepen 7 en 8 op de Bevelanden

Dankzij de landelijke leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau ligt Kruistocht in spijkerbroek vanaf vandaag in de winkel voor 2,50 euro. Op de Bevelanden wordt de actie ook nog eens gesponsord door lokale bedrijven zodat zo'n tweeduizend kinderen het boek gratis krijgen.

In het Historisch Museum de Bevelanden in Goes kregen leerlingen van de Bisschop Ernstschool vanochtend de eerste exemplaren overhandigd. Er was ook een ridder aanwezig die de kinderen uitlegde dat een kruistocht een gewapende tocht is met toestemming van de paus.

Aantal bladzijden

Na eerst allemaal even te checken hoeveel bladzijden het boek heeft (363), lijken de meeste leerlingen enthousiast. Sommige beginnen zelfs meteen te lezen. Volgens de meester van de klas, Niels van Harn, is de actie meer dan welkom: "Wij zien dat niet iedereen lezen nog steeds even leuk vindt en dan is dit een mooi initiatief om kinderen weer aan het lezen te krijgen."

Leerkracht Niels van Harn en boekverkoper Manda Heddema over de actie