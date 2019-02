'Zeeland veel te weinig genoemd in vervoersplan'

Trein bij station Kruiningen (foto: Felix Antheunisse)

Recent opperde de directeur van ProRail de mogelijkheid van een snelle trein naar de Randstad. Eentje die 250 kilometer per uur rijdt en daardoor de reistijd van en naar Zeeland met 20 minuten kan verkorten. Van der Maas had het voorstel graag in het vervoersplan van Van Veldhoven gezien.

Proeven in Zeeland

Het gaat hem niet alleen om de toekomst van de trein in de provincie. Hoe houd je Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen bereikbaar, vraagt Van der Maas zich af. "Duidelijk is dat grote bussen in de toekomst verdwijnen en dat je meer vraaggericht vervoer moet gaan leveren. Over het hoe en eventuele proeven daarmee zou ik graag willen praten met de staatssecretaris."

De provinciebestuurder denkt ook aan nieuwe initiatieven als deelauto's, de inzet van leenfietsen en speciale vervoersapps. "Plannen heb ik genoeg."

Van Veldhoven komt maandag naar Zeeland. Ze wordt dan bijgepraat over de vervuilde grond bij de voormalige fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost.

Lees ook: