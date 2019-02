Er staat veel op het spel voor Hoek tegen FC Lisse

Trainer Hugo Vandenheede van Hoek (foto: Orange Pictures)

Morgen staat namelijk ook de topper tussen DVS'33 uit Ermelo en koploper Noordwijk op het programma. Winst voor Hoek en winst voor DVS'33 betekent dat het verschil met koploper Noordwijk teruggebracht wordt tot drie punten (zie stand Derde Divisie).

"De strijd om de titel ligt dan met drie punten verschil weer helemaal open", rekent Hoek-trainer Hugo Vandenheede uit.

Derde Divisie A

stand 1. Noordwijk 20-47 2. DVS'33 20-41 3. Hoek 20-41 4. Quick Boys 20-39 5. SteDoCo 20-39 8. FC Lisse 20-32

Allereerst zal Hoek zelf moeten afrekenen op eigen veld met FC Lisse, dat eerder dit seizoen in Zuid-Holland met 3-2 te sterk was voor Hoek. FC Lisse is een van de drie ploegen die Hoek een nederlaag toediende.

"Lisse heeft een goede reeks neergezet (de laatste twee duels gewonnen, redactie) en komt met vertrouwen naar Hoek toe", aldus Vandenheede.

Tweede periode

Ook is de wedstrijd van belang voor de stand in de tweede periode. Hoek is daarin gedeeld koploper (met DVS'33 en Noordwijk). De winnaar van de tweede periodetitel plaatst zich voor de nacompetitie, waarin promotie naar de Tweede Divisie op het spel staat.

Personele problemen

Hoek kent wel wat personele problemen. Verdediger Fabian Wilson ontbreekt nog door een heupblessure. Verdediger Zinho Chergui kampt met vochtophoping in zijn knie en reserve-doelman Vin Vercouteren is niet inzetbaar door een enkelblessure.

Daarentegen keert middenvelder Sven Mbikulu terug in de wedstrijdselectie. Mbikulu was weken uitgeschakeld door een bovenbeenblessure. De plek op de bank van Vercouteren wordt ingenomen door Rick Ottjes, de keeper van Hoek 2.

De verwachting is dat Hoek in dezelfde opstelling speelt als afgelopen week toen de Zeeuws-Vlaamse ploeg met 0-3 te sterk was voor hekkensluiter Eemdijk.