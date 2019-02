Deel dit artikel:













Biggekerke heeft alles in één: buurthuis, basisschool en kinderopvang

Of je nou je kind naar de kinderopvang of naar de basisschool wil brengen, of misschien zelf een koffietje in het dorpshuis wil drinken, in Biggekerke het kan allemaal tegelijk. Vandaag is daar namelijk een multifunctionele accommodatie geopend: een basisschool, kinderopvang én buurthuis in één gebouw.

Onthulling naam 'Onderdak' Biggekerke (foto: Omroep Zeeland) Het nieuwe energiezuinige gebouw werd geopend door de burgemeester van Veere, Rob van der Zwaag. Daarbij werd gelijk de naam van het gebouw bekendgemaakt: 'Onderdak'. Na de opening was er tijd voor een hapje en een drankje voor de inwoners van Biggekerke, zodat zij rond konden konden kijken in hun nieuwe buurthuis en basisschool. De kinderen uit Biggekerke vierden mee; ze renden door de klaslokalen en maakten gekke sprongen in de nieuwe gymzaal. Burgemeester Van der Zwaag met Biggekerkse kinderen in hun nieuwe gymzaal (foto: Omroep Zeeland) Het nieuwe gebouw is zo ontworpen dat het toekomstbestendig is. Mocht de basisschool moeten sluiten vanwege het teruglopende aantal leerlingen, dan kunnen de ruimtes omgebouwd worden tot ouderenwoningen. 'Het Onderdak' in Biggekerke (foto: Omroep Zeeland) Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.