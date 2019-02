Kerkrel-broers krijgen 10.000 euro advocaatkosten terug

Dominee stapt op bij gereformeerde gemeente Kruiningen (foto: Omroep Zeeland )

De zaak tegen de gebroeders Sinke was aangespannen door een ex-werknemer van Sinke Transport. Hij vocht zijn ontslag aan, maar diende ook een klacht in wegens mishandeling. De oorzaak van de ruzie vindt zijn oorsprong in de kerkrel in Kruiningen.

In Kruiningen zijn er in de gereformeerde gemeente twee kampen ontstaan. Eén groep sympathiseert met dominee Bredeweg, die in 2017 uit de gereformeerde gemeente is gestapt en kerkt in het dorpshuis. Daar horen de broers Sinke bij. De andere groep bleef bij de gereformeerde gemeente naar de kerk gaan, zoals de ex-medewerker.

Duw- en trekwerk

De ex-werknemer liet zich ten tijde van de kerkrel negatief uit over dominee Bredeweg, wat bij de heren Sinke in het verkeerde keelgat schoot. Het gesprek nadien leidde tot verbaal geweld en duw- en trekwerk, waarbij de werknemer ten val kwam. Hij is op staande voet ontslagen.

Dat ontslag vocht de ex-werknemer met succes aan bij de kantonrechter. Die bepaalde dat de gebroeders Sinke de medewerker 25.000 euro aan schadevergoeding moest betalen.

Naast de ontslagprocedure deed de ex-medewerker in juli 2017 aangifte van mishandeling wat tot een strafrechtelijke vervolging leidde. Echter besloot het OM net voor de zitting af te zien van verdere vervolging.

Schadevergoeding

De advocaat van de broers heeft daarna een verzoek tot schadevergoeding ingediend bij de rechtbank in Middelburg. Dit verzoek is op 23 januari toegewezen. Vandaag hebben de gebroeders Sinke de schadevergoeding, ruim 10.000 euro, van de Staat uitbetaald gekregen.