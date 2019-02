Zeeuwen stap dichterbij deelname programma Beste Zangers

Zangeres Isabel Provoost uit Middelburg en zanger Bram Houg uit Goes zitten bij de laatste twintig kandidaten in de YouTube-auditie van muziekprogramma Beste Zangers. Als hun inzendingen meer dan 5.000 keer worden bekeken, maken ze kans op deelname aan een YouTube-aflevering in het nieuwe seizoen van Beste Zangers 2019.

In het muziekprogramma Beste Zangers van AVRO/TROS wijzen bekende Nederlandse zangers en zangeressen om beurten elkaar een nummer toe. De reeks afleveringen wordt opgenomen op het eiland Ibiza en gepresenteerd door Jan Smit.

De inzendingen van de twintig YouTubers zijn te vinden op het YouTube-kanaal van AVRO/TROS. Op 1 maart beslist de redactie van Beste Zangeres welke zeven talenten afreizen naar Ibiza.

Bram Houg - Come with me

In seizoen 2016/2017 deed Isabel Provoost mee aan tv-talentenjacht The Voice of Holland, waarin ze het tot finaliste bracht. In december begon ze aan een reeks optredens in theaters met haar persoonlijke show This Is Me. Bram Houg deed vorig jaar mee met The Voice Of Holland. Hij werd uitgeschakeld in de 'knock outs', de laatste ronde vóór de live-shows.