'Europees totaalverbod op pulsvisserij lijkt onvermijdelijk'

Vissen met de pulskor, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Komende woensdag valt naar verwachting het definitieve besluit. Nederland heeft lang gelobbyd tegen het verbod, maar dat heeft weinig effect gehad. Volgens de NOS houden de Brusselse bronnen het nog wel voor mogelijk dat een handjevol Nederlandse vissers door mag gaan met de vistechniek, maar is een totaalverbod veel waarschijnlijker.

Voorwaarden

Nederlandse diplomaten hebben nog geprobeerd om de voorwaarden van het verbod nog wat te verbeteren, zoals jarenlange overgangsperiodes en een clausule waarin staat dat het verbod nog kan worden teruggedraaid op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ook die concessies zal Nederland de komende week waarschijnlijk niet krijgen, zeggen de betrokkenen tegen de NOS.

Bij pulsvissen worden er kleine stroomschokjes gebruikt om platvissen op te schrikken van de bodem en zo de netten in te drijven. De vismethode is in Nederland erg populair, omdat er meer vis gevangen wordt, terwijl het brandstofverbruik veel lager is.

Financiële strop

In Nederland zijn er 79 kotters die met deze techniek vissen, waaronder achttien Zeeuwse (tien in Arnemuiden, drie in Vlissingen, drie op Tholen, een in Breskens en een in Yerseke). Voor die Zeeuwse vissers betekent een totaalverbod op pulsvissen een financiële strop.

De jaarlijkse opbrengst per viskotter wordt door een totaalverbod 100.000 tot 120.000 euro lager dan nu, heeft Wageningen Economic Research berekend. De vissers hebben bovendien flink geïnvesteerd in de benodigde apparatuur om op pulsvissen over te schakelen.

Brandstofverbruik en CO2-uitstoot omhoog

Bij een pulsverbod zouden alle pulsvissers weer terug moeten omschakelen naar vissen met een boomkor. Bij die techniek worden grote sleepnetten over de zeebodem getrokken. Dat geeft meer weerstand en daardoor gaan het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot omhoog.

Het 'verlies' voor de totale Nederlandse vissersvloot kan dan oplopen tot meer dan 20 miljoen euro. Het Wageningen Economic Research noemt dat 'rampzalig voor de continuïteit van de Nederlandse visserijsector'.

Alle leven uit de zee

Het verzet tegen het pulsvissen komt van met name Franse, maar ook enkele Britse vissers, samen met enkele milieu-groeperingen. Die stellen dat er geen vis meer te vangen is als Nederlandse pulsschepen voorbij zijn getrokken. Bovendien zou de elektriciteit die door de Nederlanders wordt gebruikt alle leven uit de zee wegnemen.

Stroomkabels naar pulskor aan boord van Zeeuwse viskotter (foto: Omroep Zeeland)

Voor die laatste stelling, dat het slecht is voor het onderwaterleven op de zeebodem, is geen enkel wetenschappelijk bewijs, sterker nog: wetenschappers van het International Council for the Exploration of the Sea (ICES) concludeerden eerder dat pulsvissen minder schadelijk is voor de zeebodem dan de traditionele vismethode met de boomkor. Toch lieten maar veel Europarlementariërs lieten zich erdoor overtuigen.

Vergunningen illegaal

Vorige week werd duidelijk dat ambtenaren van de Europese Commissie een procedure willen starten tegen Nederland. Ze vinden dat Nederland vergunningen illegaal heeft afgegeven. De commissarissen van de commissie moeten nog akkoord gaan met de procedure, maar meestal gebeurt dat wel. Daarmee gaan de ambtenaren overigens lijnrecht in tegen het Europese anti-fraudebureau OLAF.

Die organisatie oordeelde vorige maand nog dat de de Nederlandse overheid en de pulsvissers geen fraude hebben gepleegd met het verlenen van de vergunningen. Critici hadden bij OLAF geklaagd dat wetenschapssubsidies gebruikt zouden worden als dekmantel voor commerciële visvangst, maar daar ging het Europese anti-fraudebureau niet in mee.

Weinig steun

Woensdag besluiten de Europese Commissie, het Europees Parlement en EU-voorzitter Roemenië of er een pulsvisverbod komt. Nederland had zijn hoop gevestigd op de EU-voorzitter, die het standpunt van de Europese landen moet verwoorden. Maar op een bijeenkomst van de landen, vrijdag, werd al duidelijk dat ook daar weinig steun is voor het Nederlandse standpunt.

Wanneer het te verwachten pulsvisverbod ingaat is nog onduidelijk. Van april tot en met augustus lopen veertig Nederlandse pulsvisvergunningen af. Het is vrijwel ondenkbaar dat die nog worden verlengd. De rest zal niet veel langer met de puls door kunnen vissen, is de verwachting.

