Knappe inhaalrace bezorgt Groene Ster alsnog drie punten

Groene Ster vier een treffer in de Baskensburg (foto: Paul ten Hacken)

De ploeg van trainer Samir Yaaqobi had vandaag een goed resultaat nodig om aansluiting te houden bij de eerste vier ploegen van de ranglijst. Tegenstander Futsal Apeldoorn stond vierde met zeven punten meer dan Groene Ster. In de eerste helft had de thuisploeg de opdracht niet goed begrepen en keek het tegen een 1-4 achterstand (doelpunt Abdoe Abdenbi) aan.

In de tweede helft tapte Groene Ster uit een ander vaatje. Twee goals van Josimar Pattinama zorgden ervoor dat Groene Ster de marge verkleinde naar één. Toch liep de formatie uit Apeldoorn weer uit. Binnen een minuut scoorde het twee keer en vergrootte de voorsprong naar 3-6. Met nog tien minuten op de klok leek de opdracht om te winnen schier onmogelijk voor Groene Ster. Toch gebeurde het: Achraf Laabich zorgde voor de vierde en vijfde treffer, waarna Pattinama (met zijn derde goal) voor de gelijkmaker tekende.

In de laatste minuut gebeurde nog van alles. Apeldoorn stuitte nog op doelman Karim Ben Sellam, die de bal snel richting Salim Sandee gooide. Hij legde breed op Belhadj en die tikte de bal in een leeg doel binnen.

Bekijk hieronder de laatste goal van Groene Ster die viel in de slotminuut van het duel:

Play-offs

Door de overwinning blijft Groene Ster kans houden op deelname aan de play-offs. De eerste vier ploegen in de stand spelen aan het eind van het seizoen om het landskampioenschap. De achterstand van Groene Ster op plek vier is geslonken naar vier punten.