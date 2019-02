Kerkhove in Grenoble onderuit tegen qualifier (foto: Orange Pictures)

Kerkhove was zelf als vierde geplaatst voor het ITF-toernooi, maar liet zich verrassen door Tan, die als qualifier meedeed. De eerste set liep uit op een tiebreak die de Zeeuwse met 7-2 verloor. In de tweede set kon Kerkhove ook geen potten breken en verloor het met 3-6.

In de vorige ronde wist Kerkhove wel te winnen van een qualifier. Ze versloeg toen in twee sets Eden Silva uit Engeland. In de eerste ronde was Kerkhove te sterk voor Leo Boskovic uit Kroatië.