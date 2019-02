Van Hecke en Manuhuwa sluiten weer aan bij GOES

GOES-speler Jarreau Manuhuwa (rechts) in actie tegen JVC Cuijk (foto: Orange Pictures)

"Zowel Klaas als Jarreau heeft weer volledig getraind en kunnen weer ingezet worden", aldus Veenstra. Van Hecke was door knieproblemen lang uit de roulatie en Manuhuwa was door een gebroken middenvoetsbeentje enkele weken niet inzetbaar.

Sprankelend

GOES won afgelopen weekend met 3-1 van Dongen en Veenstra zag weer een sprankelend GOES. "Er was veel beweging. Er werd hoog druk gezet, dominant voetbal en er werd goed verdedigd. Dat geeft vertrouwen voor het duel tegen OFC."

Derde Divisie B

stand 1. Jong FC Volendam 20-42 2. TEC 19-41 3. UNA 20-37 4. OSS'20 19-34 5. OFC 19-32 8. GOES 18-27

Na een periode met slechte resultaten ziet de voetbalwereld er voor GOES weer wat zonniger uit. "OFC is een ploeg uit de top vijf. Maar als we winnen, hebben we minder verliespunten dan OFC. Alles zit dicht bij elkaar", stelt Veenstra.

Zwakke punten

Toch rekent de trainer, die volgend seizoen ASWH onder zijn hoede heeft, zich nog niet rijk. "OFC is een moeilijke tegenstander. Ze zijn goed, maar we weten hun zwakke punten."

Daniel Wissel, Mart de Kroo en Rick de Punder zijn door blessures niet inzetbaar bij GOES.