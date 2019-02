Expositie over waterbouwer Johannis de Rijke geopend in Watersnoodmuseum

Veel belangstelling in het Watersnoodmuseum bij de opening van tentoonstelling over Johannis de Rijke (foto: Omroep Zeeland)

De Rijke werd zelfs onderminister in Japan. Om de Zeeuwen ook kennis te laten maken met deze bekende waterwerker, is de expositie 'Johannis de Rijke, van Zeeuwse polderjongen tot Japanse onderminister' vanaf vandaag te zien in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Burgemeester Letty Demmers van Noord-Beveland heeft de expositie geopend. De achterkleinzoon van Johannis de Rijke, Peer de Rijke, was daar ook bij aanwezig. Tegen Omroep Zeeland vertelde hij vooraf waarom het belangrijk is dat Johannis de Rijke geëerd wordt.

'Johannis de Rijke, van Zeeuwse polderjongen tot Japanse onderminister' was vorig jaar te zien als pop-up expositie in Colijnsplaat. De expositie is naar het Watersnoodmuseum gehaald en uitgebreid met extra informatie, documenten en filmbeelden. De tentoonstelling is er tot en met 1 juni te zien in het Watersnoodmuseum.

