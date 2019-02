Deel dit artikel:













Banen genoeg, maar niet iedereen ziet ondergronds werk zitten

Het liep niet echt storm met jongeren en zij-instromers tijdens de open dag van de infratechniek in Goes. Maar een enkele jongere had wel interesse in werken in de ondergrondse infrastructuren als in de riool-, water-, stroom- en gasleidingen.

Zoals Björn Roeland. "Ik vind het leuk om iets te maken zodat je na het maakproces het resultaat kunt bekijken." Hij wil dus erg graag na zijn school beginnen in de infratechniek. En mensen die willen werken in deze tak van techniek zijn hard nodig, zegt Henk den Engelse van Binneninfra, de organisatie die de dag organiseerde. "Aan de ene kant is er een vergrijzing en gaan veel mensen met pensioen, en aan de andere kant zijn er maar weinig jongeren die dit werk willen doen." Daarbij is er volgens Den Engelse de komende decennia ontzettend veel werk voor technisch personeel door de energietransitie. Enthousiasmeren BinnenINfra is een samenwerkingsverband tussen zeven bedrijven om technici aan te trekken voor de infratechniek en bestaat uit netwerkbedrijf DNWG, opleidingsbedrijf Installatiewerk en vijf aannemers: MVOI, Baas, CityTec, H4A en De Voogd-Grijpskerke B.V. BinnenINfra wil enerzijds jongeren én ouderen enthousiasmeren over de infratechniek en anderzijds een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de Beroepsbegeleidende Leerweg opleidingen in de Infratechniek.