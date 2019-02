Hoek stijgt naar tweede plek na benauwde zege op Lisse

Het uitduel met FC Lisse ging met 3-2 verloren. Dat was één van de drie nederlagen die Hoek dit seizoen leed. Vandaag begonnen de twee teams, mede door de wind, niet goed aan het duel. Door de harde windstoten was een verzorgd positiespel lastig voor elkaar te krijgen. Hoek was wel de ploeg die na 27 minuten op voorsprong kwam. Impens raakte de paal, maar Ruben de Jager was er als de kippen bij om de rebound af te ronden. Vlak daarna kreeg Kyle Doesburg de ideale mogelijkheid om de tweede treffer te maken, maar hij stuitte op Erik Cummings, de doelman van FC Lisse die in het verleden nog speelde voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht.

Na de rust kwamen de bezoekers een stuk beter uit de kleedkamer dan de thuisploeg. Via David Verweij creeërde FC Lisse al snel een kans, maar hij zag zijn kopbal in de handen van Hoek-doelman Jordi de Jonghe belanden. Daarna kon verdediger Kim van den Bergh met een sliding de gelijkmaker voorkomen. In de tegenstoot werd Hoek gevaarlijk via De Jager die een actie van Impens net niet kon promoveren tot doelpunt.

Een kwartier voor tijd was FC Lisse opnieuw dichtbij de gelijkmaker. Rowdy van der Putten raakte buiten bereik van De Jonghe de paal. Pas vijf minuten voor het einde besliste clubtopscorer Kyle Doesburg de wedstrijd door de 2-0 tegen de touwen te schieten. Dat was alweer zijn vijftiende goal alweer van het seizoen.

Hoek viert de de 2-0 van Kyle Doesburg (foto: P. Maljaars)

Naast dat Hoek goede zaken doet op de ranglijst heeft het de koppositie gepakt in de tweede periodetitel. Hoek staat gelijk met Noordwijk, maar dat pakte al de eerste periode. DVS'33 staat derde op drie punten. Er volgen nog twee wedstrijden in deze periode.

Scoreverloop

1-0 De Jager (27)

2-0 Doesburg (85)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Fitsch, Van Leiden, Van den Bergh, Constansia, Vandepitte, De Jager (Van Renterghem/79), Bannani (Mombarg/90), Tiebosch, Impens (Mbikulu/69), Doesburg