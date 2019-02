'Voeten wassen' om de boze geesten te verjagen

Je hoort verschillende verhalen over de herkomst van de Strao. Het zou eeuwenoud zijn, anderen zeggen tientallen jaren oud. Het zou zijn om infecties weg te wassen, andere legendes vertellen over het verjagen van boze geesten.

'Voeten' wassen

Hoe het ook zij, elk jaar als de werkpaarden na de winter weer uit de stal kwamen, werden hun 'voeten' gewassen in de zee. En dat doen ze nu nog elk jaar in het westen van Schouwen-Duiveland. De aftrap is elk jaar in Renesse, daarna volgen andere dorpen.

Versierd paard bij de Straô bij Renesse. Het was de eerste van 2019 (foto: Ria Overbeeke, Waarde)

Dominee Piter Goodijk ging ook het water in, niet te paard, maar met stokpaard en opgerolde broekspijpen! Hij geeft weer een hele andere draai aan de Strao. Volgens hem zijn de werkpaarden van toen tegenwoordig sierpaarden en moet je de ondernemers van Renesse die de hele zomer hard werken zien als de werkpaarden.

'Overlastbezorgers in de zomer'

"Die boze geesten zijn nu een beetje de overlastbezorgers in de zomer en daar moeten wij weerbaar tegen gemaakt worden. Dus laten we even door het water gaan en de boze geesten afzweren, dan kunnen we er weer een hele zomer tegen!", aldus Goodijk.

De Straô stamt naar verluidt uit 1643. Het is traditie om de paardenhoeven te wassen. Naast het verdrijven van de boze geesten is er een andere verklaring voor, namelijk dat het zoute zeewater helpt bij de genezing van wonden bij de paarden, die ze hebben opgelopen tijdens de winterperiode die ze in de stal hebben doorgebracht.

Na deze aftrap van de Straô in Renesse volgen nog Noordwelle, Ellemeet, Burgh-Haamstede, Scharendijke en Serooskerke.

