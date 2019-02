Afstraffing De Meeuwen tegen Forum Sport

Daan Eikenhout (foto: Omroep Zeeland)

Aan de kant van Forum Sport was Joshua Steenvoorden in de eerste helft de grote man, want hij was voor de rust twee keer trefzeker en was betrokken bij de 2-0, die door toedoen van Stijn Luteijn in eigen doel belandde. Met de 3-0 ruststand was de wedstrijd al beslist.



Afstraffing

In de tweede helft hield De Meeuwen stand tot de 67e minuut, toen het 4-0 werd door Mostava Frederik. Vijf minuten later werd het 5-0 door toedoen van Edoardo Sauerwald. En weer vijf minuten later was het Orlando Agues Ribeiro die er 6-0 van maakte. Dat was tevens de eindstand.

Scoreverloop

1-0 Steenvoorden (18)

2-0 Luteijn (28/ed)

3-0 Steenvoorden (37)

4-0 Frederik (67)

5-0 Sauerwald (72)

6-0 Ribeiro (77)

Opstelling De Meeuwen

Kerkhove, Boogaard, Luteijn, Houterman, Huibregtse, Pentury, Langezaal, Francke (Hamelink/64), De Nooijer, Dek (Lorello/77)