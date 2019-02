Kloetinge houdt aansluiting bij de top na moeizame overwinning

Can Özgan juicht na een van zijn treffers (foto: Ron Quinten)

Voor Kloetinge was het noodzaak vanmiddag dat er werd gewonnen. De ploeg van Marcel Lourens kwam echter na een half uur spelen met 1-0 achter door een doelpunt van Martijn Terlouw. De Bevelanders probeerden de schade wel te repareren voor rust en dat lukte ook dankzij een goed opgezette aanval van Roy Mulder die werd afgemaakt door Can Özgan.



In de tweede helft ging Kloetinge op zoek naar de voorsprong, maar dit leidde niet gelijk tot veel kansen. De ploeg gaf echter niet op en het was Ramon Jansen die na ruim een uur spelen de 1-2 maakte in het voordeel van Kloetinge. Heinenoord probeerde nog wel iets aan de achterstand te doen, maar Kloetinge hield stand. Overigens eindigden de Bevelanders met tien man nadat Jaap Esser vijf minuten voor tijd met rood van het veld moest.



Door de overwinning houdt Kloetinge de koppositie in zicht. Het gat met Rijsoord blijft drie punten.



Scoreverloop

1-0 Martijn Terlouw (28)

1-1 Can Özgan (41)

1-2 Ramon Janson (69)

Bijzonderheden

Jaap Esser krijgt een rode kaart (84)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Van den Dries, Mulder, Van Tiggele (Van Vossen/65), Janson, Özgan, Van der Poel (Quinten/80)