Oostkapelle pakt elfde zege op rij in topper tegen Terneuzense Boys

Voor Terneuzense Boys was het pas de eerste wedstrijd na de winterstop nadat een aantal wedstrijden werden afgelast. Oostkapelle daarentegen speelde al twee duels dit kalenderjaar. Die wonnen ze allebei en is nu al 10 wedstrijden op rij ongeslagen. Na een aftastende beginfase was de eerste echte kans voor de thuisploeg door schoten van Remco van Welsum en Wouter Verduijn. De eerste mogelijkheid voor Terneuzense Boys was voor Bart Hamelink, maar hij schoot rakelings naast.

In de laatste tien minuten voor de rust trok de koploper van de 2e klasse E de wedstrijd naar zich toe. Arjen Pattenier benutte een strafschop nadat Sander Oonk, Sander Versendaal neerlegde in het zestienmetergebied. Een paar minuten later verdubbelde Maarten Hazelaar de score met zijn dertiende doelpunt van het seizoen.

In het tweede helft werd het vooral slordig met gele kaarten aan beide kanten. Terneuzense Boys-spits Miroslav Peric wist er zelfs twee te verzamelen en kon een kwartier voor tijd naar de douche. De enige goal van de tweede helft kwam op naam van Sander Versendaal. Door de 3-0 zege loopt Oostkapelle uit op de ranglijst en kan het de tweede periodetitel bijna niet meer ontgaan. Terneuzense Boys moet pas op de plaats maken en zakt naar de derde plaats.

Scoreverloop

1-0 Pattenier (38/pen.)

2-0 Maarten Hazelaar (44)

3-0 Versendaal (84)

Bijz.: Rode kaart voor Miroslav Peric (74/twee keer geel)

Opstelling Oostkapelle

Van Wuyckhuyse, Versendaal, De Nooijer, De Kam, Jochem Hazelaar (Marijs/62), Van Welsum (Maljaars/85), Rotte, Verduijn, Maarten Hazelaar, Pattenier, Verhulst

Opstelling Terneuzense Boys

Rijnberg, Faasse, Overbeeke, Siereveld (Cornelissen/62), Oonk, Bart Gort, Duvekot (Roose/52), Van Rossem, Hamelink (Rick Gort/77), Peric, Van Fraeyenhove