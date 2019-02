Peeman en Dekker snelste in Grevelingencross

Winnaar Maikel Peeman loopt achter Job de Feijter en Yunis Stitan aan (foto: Harro Verhage)

Michael Peeman was na 9 kilometer lopen in en rond Bruinisse de snelste in een tijd van 27.03' Daarmee bleef hij bijna een halve minuut Job de Feijter uit Hulst voor. Op de derde plaats finishte Bart van Trigt uit Amsterdam. Hij had zeventig seconden langer nodig dan winnaar Peeman. Erwin Harmes en Yunes Stitan,twee van de favorieten voor de overwinning haalden de finish niet, zij vielen uit met een blessure.

Grevelingencross, Bruinisse 9 kilometer

Uitslag mannen 1. Michael Peeman Sommelsdijk 27.03' 2. Job de Feijter Hulst 27.32 3. Bart van Trigt Amsterdam 28.13

Vrouwen

Bij de vrouwen was Noor Dekker de snelste. De atlete uit Serooskerke had 32 minuten en 24 seconden nodig om als eerste over de streep te komen. Monica Sanderse werd tweede op bijna een minuut achterstand. Derde werd Janita van Have uit Middelharnis, op vijf en een half minuut van winnares Dekker.

Grevelingencross, Bruinisse. 9 kilometer

Uitslag vrouwen 1. Noor Dekker Serooskerke 32.24' 2. Monica Sanderse Vlissingen 33.17' 3. Janita van Have Middelharnis 37.54'

Laatste wedstrijd

De Grevelingencross is de voorlaatste wedstrijd van de Zeeuwse crosscup, de laatste is op 2 maart, de Kustcross in Vlissingen.