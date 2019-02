Serooskerke loot Philippine in vijfde ronde districtsbeker (foto: Serooskerke)

Serooskerke speelt in de vijfde ronde thuis tegen Philippine. SSV'65 heeft ook een thuiswedstrijd geloot het gaat spelen tegen zondagderdeklasser RBC. Voor Kloetinge kwam een thuiswedstrijd tegen het zaterdagteam van Halsteren uit de koker. De laatste wedstrijd in de districtsbeker van district Zuid 1 is de confrontatie tussen Sliedrecht en MOC'17.



Ook is er meteen geloot voor de kwartfinale. Daarin speelt de winnaar van het duel tussen Sliedrecht en MOC'17 thuis tegen de winnaar van Serooskerke-Philippine. De andere kwartfinale gaat tussen de winnaar van het duel SSV'65 en RBC en Kloetinge en Halsteren zaterdag.

De wedstrijden in de vijfde ronde worden gespeeld op dinsdag 26 februari