Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 9 februari

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie

Hoek heeft het moeilijk met FC Lisse, maar houdt de drie punten wel in eigen huis. Het waren de aanvallers van de Zeeuws-Vlamingen die vanmiddag het verschil wisten te maken. De wedstrijd tussen SJC en Achilles'29 begint om 18.00 uur.

Stand Derde Divisie

Hoek staat nu tweede op zes punten achter koploper Noordwijk. Quick Boys gaat DVS'33 voorbij in de stand.

Lees ook:

1e klasse B

Kloetinge had het lastig in en tegen Heinenoord, maar wist door doelpunten van Özgan en Janson alsnog te winnen. Voor De Meeuwen was er geen eer te behalen. De ploeg van Daan Eikenhout kreeg een oorwassing te verwerken en verloor met 6-0 van Forum Sport.

Lees ook:

2e klasse E

De topper tussen Oostkapelle en Terneuzense Boys eindigde in een eenvoudige 3-0 voor de thuisploeg. Arjen Pattenier, Maarten Hazelaar en Sander Versendaal waren verantwoordelijk voor de doelpunten van de Walcherse ploeg. Arnemuiden en Nieuwdorp moesten een zware nederlaag slikken.

Lees ook:

3e klasse A

Walcheren breidt zijn voorsprong op Luctor Heinkenszand uit. De koploper wint met 0-5 van VC Vlissingen (zaterdag). Louis Ponte maakt er twee namens Walcheren.

3e klasse B

ZSC'62 uit Scharendijke boekt een belangrijke overwinning en verlaat de degradatiezone voorlopig. Smerdiek gaat hard onderuit tegen Dubbeldam en blijft stijf onderaan staan.

4e klasse A

Lewedorpse Boys doet goede zaken in de strijd om het kampioenschap. Laagvlieger Cadzand is geen partij voor de koploper.

4e klasse B

Duiveland is ook tegen Rillandia op schot. Omdat achtervolgers Vrederust en De Westhoek hun wedstrijden ook winnen, blijft het verschil hetzelfde.

Lees ook: