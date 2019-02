Deel dit artikel:













Strijdend TOP ten onder tegen Groen Geel

De korfballers van TOP uit Arnemuiden zijn er niet in geslaagd aansluiting met de top twee van de hoofdklasse te houden. Tegen de nummer twee Groen Geel ging het in Sporthal de Blikken lang gelijk op. Maar in de slotfase trokken de bezoekers uit Wormer met 21-27 aan het langste eind.

Aanvoerder Jeanine Marijs van TOP Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland) Zowel TOP als Groen Geel begonnen onwennig aan de wedstrijd. Na ruim tien minuten spelen stond er nog maar een 4-2 tussenstand op het scorebord. Maar na de moeizame openingsfase kwam de ploeg van Kees-Jan Oppe meer tot scoren. Via Jurgen Janse, Petra van Belzen en Emmelie Bouwens liep de ploeg uit naar een 7-4 tussenstand. Na de tussensprint van de thuisploeg wist Groen Geel de korf ook te vinden. Via Kevin Dik en Carlo de Vries kwam de nummer twee van de hoofdklasse zelfs op voorsprong. Na verschillende fouteen gemiste vrije bal van Jeanine Marijs en een strafworp die Peter van Belzen miste liep Groen Geel uit naar een 10-13 ruststand. TOP Arnemuiden baalt na de nederlaag (foto: Omroep Zeeland) In een fysieke tweede helft waar beide ploegen alles op alles zetten voor de zege begon TOP sterk en sloot via Anita de Ridder en Jeanine Marijs aan bij de bezoekers. In een gelijkopgaande wedstrijd kon TOP echter niet op voorsprong komen en zag Groen Geel telkens een verschil van één doelpunt houden. Tekenend voor de vechtlust die beide ploegen toonden was de harde botsing tussen Terrence Griemink en Jurriaan Bouwens enkele minuten voor het einde van de wedstrijd. Griemink moest als gevolg van deze botsing later ook het veld verlaten. Waar TOP tegen SDO in de slotfase nog een eindsprint kon trekken, lukte dat vandaag niet. Aan de andere kant kregen Kevin Dik en Carlo de Vries het namens Groen Geel wel op de heupen en schoten hun club in de laatste vijf minuten naar de 21-27 overwinning. Door de nederlaag lijken de kansen op een plek bij de kruisfinales voor TOP verkeken. Het verschil met de tweede plek bedraagt nu vier punten. Top 5 Hoofdklasse A Gespeelde wedstrijden Punten 1. Tempo 11 16 2. Groen Geel 11 15 3. Nieuwerkerk 10 12 4. DSC 10 11 5. TOP Arnemuiden 11 11 Later meer beelden van de wedstrijd...