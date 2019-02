PEER wil via Paradiso Nederland veroveren

Paradiso

PEER speelt voor het eerst op eigen kracht in de kleine zaal van Paradiso. Zanger en gitarist Guy: "We zijn al een beetje bekend met de zaal en wat het betekent om daar te staan. Dit is een heel grote stap en grote eer, maar we zijn zo druk bezig dat we niet echt een 'Oh my God' moment hebben. Behalve toen we de poster zagen: "O ja, het gaat dus gewoon echt gebeuren!"

Voor bands uit Zeeland is het bereiken van landelijke airplay vaak lastig. Drummer Renzo Rijn: "We doen er alles aan en we proberen zo veel mogelijk publiek te bereiken met onze muziek en willen inspiratie overbrengen. Dat is het belangrijkste. En of onze muziek dan wel of niet op de landelijke radio wordt gedraaid maakt ons niet zoveel uit."

Album

Enkele tracks op het album, als Bird, You Can Count On Me To Let You Down en Carousel zijn vorig jaar al als singles uitgebracht. Ze zijn opvallend uiteenlopend van karakter. Guy: "Ik denk dat we juist op dit album proberen ons bereik te laten zien. We gaan van heel heftig en energiek naar klein en rustig. Maar we houden wel altijd in ons achterhoofd: is het PEER en past het bij wat we doen."

PEER heeft in de afgelopen jaren steeds meer bekendheid gekregen, tot aan het gebruik van hun nummer in een reclame van Mercedes, met Lewis Hamilton, aan toe. De optredens van PEER trekken ook een zeer divers publiek. Guy: "We zien jongeren, maar we zien ook veel mensen van de leeftijd van onze ouders, die na de show tegen ons zeggen: Je doet me denken aan die en die band uit mijn jeugd."

PEER is ontstaan op de Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg. Met het liedje Change Me veroverde de band in mei de titel Beste Schoolact tijdens de finale van de Buma Music Academy in Amsterdam. In 2015 voegt zanger en gitarist Gijs Teuwsen (nu: Guy) zich bij de band en duikt PEER de studio in met BLØF-bassist Peter Slager. Vorig jaar werkt PEER opnieuw samen met Peter Slager aan een aantal nieuwe tracks. Deze singles komen terecht op het debuutalbum 'Laughing About It Is Far More Exciting' dat 1 februari 2019 verschijnt. PEER bestaat uit Guy (zang, gitaar), Brian van Es (bas), Renzo Rijn (drums) en Jesper de Jonge (gitaar).

Naast de clubtour richt PEER zich ook op het komende festivalseizoen. Guy: Ik denk dat veel liedjes van ons nieuwe album ook heel erg goed passen op een festival voor een groot publiek. Het gaat namelijk om de vibe, de energie die je overbrengt en volgens mij zijn we daar goed in."

'Er zit wel wat in de pijpleiding'

Op de vraag of er al boekingen zijn, volgt een diplomatiek antwoord. Guy: "Er zijn contacten en er zit wel wat in de pijpleiding, maar daar kunnen/mogen we verder nog geen mededelingen over doen. Ik kan alleen maar melden dat er in Zeeland een aantal grote festivals zijn waar we best zouden willen spelen."

