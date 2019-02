Hoek trekt doelman Skverer (31) aan

Nicholas Skverer in actie voor Woezik (foto: Orange Pictures)

Skverer verhuist binnenkort naar Zeeuws-Vlaanderen en zocht een club om te gaan voetballen. Skverer gold in de jeugd als groot talent en doorliep diverse nationale jeugdselecties. Zo maakte hij deel uit van de selectie van Oranje onder de 17 op het jeugd-WK in 2005 in Peru en werd daar derde.

Skverer is de tweede speler die nieuw zal zijn in de Hoek-selectie van volgend jaar. Eerder werd al bekend dat Erwin Franse over zal komen van GOES.