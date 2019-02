Verwarde Belg uit weiland nog altijd niet aanspreekbaar, drie getuigen melden zich

De auto is weggesleept voor forensisch onderzoek (foto: HV Zeeland)

Een passant zag de auto vrijdagochtend met open deuren en ramen staan in het weiland en belde de politie. De melder verklaarde ook dat hij mensen weg had zien rennen van de auto.

Naar het ziekenhuis

In het weiland, vlakbij de grens met België, vonden de opgeroepen agenten inderdaad een auto en naast die auto stond de verwarde man uit Moerbeke. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

De auto is meegenomen voor onderzoek en ook in het weiland is sporenonderzoek verricht, maar wat er zich vrijdag nu precies heeft afgespeeld in dat weiland is nog onduidelijk. Het is dus ook nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf. De politie is nog altijd op zoek naar meer getuigen.

