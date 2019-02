Auto vliegt spontaan in brand in Terneuzen en brandt volledig uit

Brandweer blust een autobrand, archieffoto (foto: HV Zeeland)

De brandweer werd gebeld maar de auto stond al snel in lichterlaaie en het voertuig was toen het blusvoertuig van de brandweer in de straat aankwam al niet meer te redden. Het vuur was bovendien overgeslagen naar een tweede auto, die raakte beschadigd aan de voorzijde.

Geen brandstichting.

De politie heeft een buurtonderzoek gedaan maar heeft in samenspraak met de brandweer geconstateerd dat er geen aanwijzingen zijn dat het om brandstichting gaat. Het vuur was namelijk onder de motorkap ontstaan, enige tijd nadat de eigenaar met de auto was thuisgekomen. Daarom gaan politie en brandweer ervan uit dat de brand werd veroorzaakt door een technisch mankement.

Bij brandstichting ontstaat het vuur meestal op meerdere plekken tegelijk, dan zijn er dus meerdere brandhaarden zoals dat heet, en over het algemeen begint het in geval van brandstichting niet onder de motorkap van de auto, maar in het interieur van de auto of bij de banden.

Verzekeraar

Beide auto-eigenaren hebben contact opgenomen met hun verzekeraar.